Еще более половины граждан Украины поддерживают норму "языкового закона" об обслуживании на украинском языке.

Большинство украинцев считают украинский язык родным для себя и поддерживают обязательство обслуживания государственным языком.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

В частности, 78% украинцев считают украинский язык своим родным. 18% опрошенных назвали своим родным языком русский.

Украинский является родным для абсолютного большинства жителей Западных и Центральных регионов нашей страны. На Юге 56% назвали родным украинский и 41% - русский. На Востоке 59% родным считают украинский и 34% - русский.

Среди молодежи в возрасте 18-29 лет украинский считают родным 83%, а среди старейшей группы (старше 60 лет) - 74%.

14% украинцев также признались, что при общении переходят со своего родного языка на язык, на котором к ним обращается собеседник (если они им владеют). 41% переходит в зависимости от ситуации. Еще почти 41% сказал, что не переходит никогда.

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Также, 55% украинцев поддерживают норму "языкового закона" об обслуживании на украинском языке при сохранении возможности обслуживания клиентов на других языках по их просьбе. 21% такую норму не поддерживает, а почти для 18% украинцев это безразлично.

Больше всего тех, кто высказался за обязательное обслуживание на государственном языке, на Западе (74%) и в центре (62%). В то же время на Западе этот закон не поддерживает 11% опрашиваемых, а в центре – 14%.

Как проводился опрос

Общенациональный опрос проведен с 29 июля по 4 августа 2021 года во всех регионах Украины, за исключением Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрос проведен методом личного интервью по месту жительства респондентов. Всего опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлялось в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Как сообщал УНИАН, завтра, 9 ноября, украинцы отмечают День украинской письменности и языка. В честь праздника жители нашей страны могут написать радиодиктант национального единства. Текст прочитает украинский писатель Юрий Андрухович.

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Автор: Александр Топчий