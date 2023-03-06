По убеждению омбудсмана, Россия все равно понесет ответственность за свои военные преступления.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на резонансное видео с расстрелом безоружного украинского военного.

"России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление. Расстрел украинского военнослужащего, попавшего в плен, - это нарушение Женевских конвенций. Это проявление низости и подлости", - написал Лубинец в Телеграм-канале.

Омбудсман подчеркнул, что во всем мире слова "Слава Украине" вызывают уважение, уважение и гордость, а россияне за украинский лозунг расстреливают.

Видео дня

"Очень больно смотреть на то, что делают с нашими людьми оккупанты. Цель Украины, как и всего демократического мира, - привлечение Российской Федерации к ответственности. Отправил это видео международным партнерам и коллегам-омбудсманам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России", - отметил Лубинец.

Расстрел безоружного украинского пленного

В понедельник, 5 марта, в Сети появилось ужасное видео расстрела украинского военного, который попал в плен к российским оккупантам. На опубликованных кадрах можно четко увидеть, что защитник Украины безоружен.

На записи боец стоит вполне спокойно и курит, голос за кадром говорит: "Снимай его". В последние мгновения своей жизни украинский пленный произносит "Слава Украине!". После этого раздается автоматная очередь, окровавленный защитник падает.

Вас также могут заинтересовать новости: