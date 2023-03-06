Генпрокурор пообещал, что за преступлением обязательно будет наказание.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту расстрела безоружного украинского военнопленного по ст. 438 ч. 2 УК - нарушение законов и обычаев войны.

Как сообщил в Facebook генеральный прокурор Андрей Костин, производство зарегистрировало Главное следственное управление СБУ. Процессуальное руководство будут осуществлять прокуроры Офиса Генерального прокурора.

"Даже у войны есть законы. Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание. Все причастные будут отвечать перед Законом", - подытожил генпрокурор.

Видео дня

Расстрел безоружного украинского пленного

Сегодня в Сети появилось ужасное видео расстрела украинского военного, который попал в плен к российским оккупантам. На кадрах боец стоит вполне спокойно и курит, голос за кадром говорит: "Снимай его". В последние мгновения своей жизни украинский пленный произносит "Слава Украине!".

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на резонансное видео с расстрелом безоружного украинского военного. Он заявил, что отправил ролик международным партнерам и коллегам-омбудсманам.

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