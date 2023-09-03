Обновлен список болезней для оценки пригодности, уточнен порядок определения места службы для ограниченно пригодных и порядок принятия постановления ВЛК.

Министерство обороны Украины утвердило новый расклад болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочило прохождение службы ограниченно годными.

Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

Изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ Минобороны № 402) внесены приказом Министерства обороны от 18 августа 2023 года № 490 и вступили в силу 25 августа. 25 августа вступили в силу и другие изменения внесенные приказом № 456, предусматривающие упрощение требований для службы в ДШВ и морской пехоте в особый период.

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В частности, отмечается, что приказом Минобороны: полностью обновлено Расписание болезней для оценки пригодности военнослужащих; детализирован порядок определения места службы для ограниченно пригодных; уточнен порядок принятия постановления ВЛК о причинной связи заболевания, травмы (ранения, контузии, увечья) с прохождением военной службы и защитой Родины; уточнен перечень документов, которые необходимо подать на рассмотрение и тому подобное.

Ранее в пункте 20.4 раздела III Положения определялось, что в военное время по статьям Расписания болезней, предусматривающим варианты — индивидуальную оценку годен или ограниченно годен к службе, ВЛК должен принимать постановление "годен к военной службе", за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в. теперь слова и цифры "за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-В" из положения исключено, то есть по "спорным" статьям годными будут признавать всех.

Что касается ограниченно годных, то отныне одновременно с постановлением об ограниченной пригодности к военной службе ВЛК должно принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности (ВОС).

В случае признания военнослужащего непригодным к службе по военной специальности, командир части перед перемещением военнослужащего на другую должность может направить его на ВЛК для определения пригодности к службе по новой военной специальности.

Отмечается, что порядок прохождения службы военнослужащими, которые признаны ВЛК ограниченно годными, определяется Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, утвержденным указом президента от 10 декабря 2008 года № 1153 и инструкцией об организации выполнения Положения (приказ МОУ от 10 апреля 2009 года № 170).

Проблемы с ВЛК - главное

В апреле этого года в профильном комитете Верховной Рады Украины поддержали меры для ликвидации очередей в военно-врачебные комиссии, в которых призывники и военные стоят с 5 утра много часов. В частности члены комиссии поддержали законопроект №9154 относительно работы военно-врачебных комиссий и рекомендовано парламенту одобрить его как закон. 2 мая законопроект был проголосован в парламенте.

В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты, которые позволяют создавать военно-врачебные комиссии (ВЛК) при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, а также упрощают оформление справки об обстоятельствах травматизации военного во время военного положения.

В августе правительство приняло решение о введении электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебных комиссий.

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