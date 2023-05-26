Законы вступят в силу на следующий день после их публикации.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты №9154 и №9158, которые позволяют создавать военно-врачебные комиссии (ВЛК) при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения и упрощают оформление справки об обстоятельствах травматизации военного во время военного положения. Об этом написал в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

"В том числе там есть норма, что в случае невозможности направления документов в электронном виде, обязанность по направлению документов в бумажном виде возлагается именно на учреждение здравоохранения или территориальный центр комплектования и социальной поддержки", - отметил он.

Железняк добавил, что законы вступят в силу на следующий день после их публикации.

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Согласно информации на официальном сайте Верховной Рады "Проект закона о внесении изменений в статью 70 основ законодательства Украины об охране здоровья (относительно работы военно-врачебных комиссий)" с регистрационным номером 9154 и "Проект закона о внесении изменений в Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины относительно усовершенствования вопросов оформления документов и лечения военнослужащих во время действия военного положения" с регистрационным номером 9158 сегодня, 26 мая, "возвращено с подписью от президента Украины" в ВРУ.

Также нардеп сообщил, что Зеленский подписал закон №8140 о предоставлении возможности военному руководству во второй раз поощрять подчиненный личный состав путем досрочного присвоения очередного воинского звания. Тоже вступает в силу через день после опубликования.

Согласно данным на официальном сайте парлатента, "Проект закона о внесении изменений в статью 29 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины" (№8140) также был возвращен в Верховную раду с подписью президента страны.

Проблемы с ВЛК - главное

В апреле этого года в профильном комитете Верховной Рады Украины поддержали меры для ликвидации очередей в военно-врачебные комиссии, в которых призывники и военные стоят с 5 утра много часов. В частности члены комиссии поддержали законопроект №9154 относительно работы военно-врачебных комиссий и рекомендовано парламенту одобрить его как закон. 2 мая законопроект был проголосован в парламенте.

Известно, что по состоянию на сегодня электронную очередь для прохождения ВЛК запустили в военных госпиталях Киева, Львова, Винницы, Одессы, Харькова, Староконстантинова, Десны, Днепра, Николаева, Белой Церкви, Ривне, Черновцов, Житомира. Такой формат позволяет военнослужащим записаться на ВЛК или к врачу на консультацию в удобное для них время и день.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня, 26 мая, на заседании правительства заявил, что электронная очередь должна до конца мая заработать во всех медицинских учреждениях Украины, где созданы военно-врачебные комиссии.

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