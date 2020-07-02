Заблокированный поисковик и новости о Путине: в сети возник скандал из-за локализации Windows для украинского рынка

Пользователь пожаловался на российскую локализацию стандартного браузера Microsoft Edge.

Один из пользователей пожаловался на Microsoft Ukraine из-за российской локализации ихнего стандартного браузера Microsoft Edge, который установлен в операционной системе Windows.

Об этом Тимофей Ефимов написал на своей странице в Facebook.

"Вопрос к Microsoft Ukraine. У меня установлен официальный виндовс, за который я исправно плачу. Недавно вы мне очень пафосно со всех возможных всплывашек сообщили что ваш браузер Эдж (это тот что интернет эксплорером был) как-то там супер обновился и теперь просто конфета. Ок, думаю пойду посмотрю. И ту начинается самое интересное. То есть я, как ваш клиент, ваш клиент из Украины, открываю ваш браузер и вижу мягко говоря какой-то пи*дец. Вся локализация под рашку. То там х**ло кого-то поблагодарил, то кинотавр перенесли, Галкин что-то про свою бабулю\жену рассказал. А вишенка на торте это встроенный поисковик по умолчанию - та-дам яндекс!!! Вы может не в курсе он заблокирован с 2015 года", - написал он.

Также он обратился к Microsoft Ukraine с вопросом считают ли они корректным выдавать украинскому пользователю такой продукт в рамках платного програмного обеспечения.

"Сразу хочу добавить что это всё я могу поменять в настройках браузера. Но вся эта шваль в браузере стоит по умолчанию, если я правильно понимаю это их локализация для украинского рынка", - добавил он.

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Стоит отметить, что некоторые пользователи в коментариях заверили, что у них нет таких проблем, в то же время другие подтвердили информацию.

"Стоит лицензионный украиноязычный виндовс, язык интерфейса повсюду украинский. Никаких проблем",- написал один.

"У меня та же фигня была, запустил, ужаснулся, увидел яндекс, закрыл навсегда", - написал другой.

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