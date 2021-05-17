Украинцы могут на сайте узнать, в создании каких знаковых сооружений в нашей стране и мире поучаствовала компания "Метинвест".

В этом году "Метинвесту" исполняется 15. Ко дню своего рождения группа запускает сайт robymo.com.ua. На этом ресурсе украинцы могут узнать о достижениях крупнейшей украинской частной компании.

Об этом сообщили в пресс-службе группы "Метинвест".

Сайт robymo.com.ua рассказывает о деятельности "Метинвеста" за эти полтора десятка лет: что компания сделала в целом для нашей страны и для городов присутствия ее предприятий.

Читайте также"Метинвест" построил новые кислородные станции в больницах МариуполяКроме того, на сайте представлены украинские объекты, в возведении которых использована сталь "Метинвеста", например, Дарницкий мост или "Донбасс Арена". Их можно увидеть в дополненной реальности с помощью смартфона.

"Работать в Украине и для украинцев, быть причастным к созданию знаковых объектов – повод для радости и гордости. Приглашаем разделить их с нами на сайте robymo.com.ua и стать ещё ближе друг к другу", - заявил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Также "Метинвест" подготовил видеопроект "Робимо українське" - это сериал об украинцах, которые прославляют нашу страну и создают нечто особенное. Первый герой проекта - гендиректор кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи.

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Автор: Григорий Бондарь