За последнее время "Азовсталь" инвестировал в улучшение условий студентов 3,5 млн грн.

Меткомбинат "Азовсталь" группы "Метинвест" инвестировал почти 800 тысяч гривень в капитальный ремонт в Мариупольском центре профессионально-технического образования (МЦПТО).

Кроме того, студенты получают от "Метинвеста" дополнительные ежемесячные стипендии от 700 до 1200 гривень.

"Азовсталь" - постоянный партнер центра образования, за последнее время инвестировал в улучшение условий студентов 3,5 млн грн.

Как отметил директор по персоналу и администрации меткомбината "Азовсталь" группы "Метинвест" Иван Голтвенко, компания помогает создавать более комфортные условия в учебном заведении.

Напомним, "Метинвест" проводит системную профориентационную работу и привлекает лучших студентов на свои предприятия. При поддержке компании реализовано более сотни профессиональных и образовательных стандартов. Всего за 15 лет своей деятельности "Метинвест" направил на развитие украинского образования 180 миллионов гривень.

Также группа строит первый негосударственный технический университет "Метинвест Политехника" в Мариуполе. Он должен принять первых студентов уже в этом году. В "Метинвесте" заявили, что все строительные работы идут в соответствии с графиком.