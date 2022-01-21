Компания активно помогает реформировать техническое образование в Украине.

Компания "Метинвест" проводит системную профориентационную работу и привлекает молодых работников на свои предприятия.

Как говорится в сюжете "5 канала", при поддержке компании реализовано более сотни профессиональных и образовательных стандартов. И всего за 15 лет своей деятельности "Метинвест" направил в развитие украинского образования 180 миллионов гривень.

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28 тысяч молодых рабочих – сейчас именно столько их работает на предприятиях "Метинвеста". Их численность в перспективе будет увеличиваться, говорят в компании.

Гендиректор компании "Метинвест" Юрий Рыженков объяснил, как удается привлекать молодежь к рабочей профессии. Прежде всего это инвестирование серьезных средств в модернизацию производства и создание новых мощностей с новыми рабочими местами.

"Начинать надо со школы: как вы знаете, мы строим собственный политехнический университет "Метинвест Политехнику". Поэтому, я надеюсь, что это будет школа, дальше – высшее образование в "Метинвест Политехнике". И дальше мы будем получать уже готовых к новым технологиям, к новым вызовам талантливых рабочих", - отмечает Рыженков.