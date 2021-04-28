Размер стипендий составит от 700 до 1200 гривень.

Группа компаний «Метинвест» с 1 сентября 2021 года запускает стипендиальную программу для студентов училищ и колледжей, которые выбрали технические специальности.

Как сообщает пресс-служба компании, размер стипендий составит от 700 до 1200 гривень. Получать финансовую поддержку смогут студенты I-IV курсов учебных заведений-партнеров, которые подписали Меморандум о сотрудничестве с группой «Метинвест». Всего стипендиальная программа предполагает до 1125 студентов-стипендиатов.

В частности, в Мариуполе дополнительные стипендии смогут получить студенты высшего металлургического профессионального училища, центра профессионально-технического образования, профессионального лицея автотранспорта, профессионального машиностроительного лицея и политехнического профессионального колледжа ПГТУ.

«Сегодня на волне спроса – готовые квалифицированные молодые кадры, сформированные с учетом современных запросов бизнеса. Работодателю важно, чтобы молодые специалисты обладали реальными навыками в выполнении работы, а не только теоретическими знаниями», – рассказала региональный менеджер Центра карьеры «Метинвест» Янина Войцеховская.

Кроме того, отмечают в пресс-службе, студенты, показавшие высокую успеваемость в теории и практике, смогут рассчитывать не только на финансовую мотивацию в виде стипендии, но и на дальнейший карьерный путь на предприятиях группы «Метинвест».

«Чтобы молодые люди стали специалистами своего дела, в них нужно вкладывать усилия, инвестировать средства и расширять горизонт перспектив. Нам важно, чтобы у будущих молодых специалистов были знания, желание и возможности реализовать себя дома, в родном городе, в родной Украине», – отметила и.о. директора по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича группы «Метинвест» Елена Кондалова.

В свою очередь директор по персоналу и администрации МК «Азовсталь» Иван Голтвенко отметил, что металлурги заинтересованы в специалистах рабочих профессий.

«Финансовая поддержка студентов – достойная мотивация к учебе и осознанному выбору будущей специальности. Мы готовы обучать, стимулировать и гарантировать стабильность, как в работе, так и в заработной плате», – заявил он.

При этом директор Мариупольского высшего металлургического профессионального училища Сергей Ефименко акцентировал на том, что реализация Меморандума поможет учреждениям профессионально-технического образования конкурировать за студентов.

«Часто абитуриенты выбирают место для обучения по размеру стипендии, где выше – туда и идут, не задумываясь над качеством образования и дальнейшим трудоустройством. Надеюсь, что новые перспективы изменят ситуацию, дети будут выбирать то, что действительно даст возможности получить не только знания, а и стабильное рабочее место», – пояснил он.

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Автор: Иван Бойко