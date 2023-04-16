Украинский военный получил от любимой фото и записку.

Украинский военный, который вернулся из российского плена, тронул украинцев первым звонком своей возлюбленной. Наш защитник пять месяцев ждал этого момента.

Щемящее видео обнародовала руководитель Центрального представительства Координационного Штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Приймак. На обнародованных кадрах запечатлен первый разговор замученного украинского бойца с возлюбленной.

"Привет. Как ты там? Как у тебя дела? Я уже дома… Как я рад тебя видеть! Я мечтал об этом все пять месяцев", - говорит военный во время звонка домой.

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Также он получил конверт с фото, на котором он запечатлен с любимой, и запиской от девушки, которая все это время ждала его возвращения домой.

Обмен пленными - последние новости

С 24 февраля 2022 года и до конца марта Украина вернула домой 1993 украинцев из российского плена. При этом Москва постоянно усложняет процесс обмена. Оккупанты не соглашается на обмена пленными по принципу "всех на всех", а также часто срывает уже согласованные договоренности.

16 апреля руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина вернула из российского плена еще 130 военных в рамках большого пасхального обмена.

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