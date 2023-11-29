Гетьман добавил, что на такое покушение должен быть ответ от Украины, однако речь идет не об отравлении, условно, жены Путина.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман прокомментировал отравление жены главы ГУР Кирилла Буданова Марианны. Вполне вероятно, что целью атаки были сотрудники ГУР – возможно, и сам Буданов.

"Это могли сделать россияне. Не факт, что это было умышленное покушение именно на жену Буданова. Вполне вероятно, что это была атака на сотрудников ГУР. Можно предположить что жена Буданова попала случайно, а основной целью были сотрудники и, возможно, сам Буданов, это одна из версий", – отметил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Однако есть еще одна версия – покушение непосредственно на жену начальника ГУР Марианну Буданову. Гетьман подчеркнул, что это "недопустимо по правилам разведки и спецслужб".

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"Есть неписаные правила, "кодекс чести" как говорится, которого стараются придерживаться такие службы. Можно "охотиться" на какого-то государственного деятеля, сотрудника спецслужб. Это можно понять, тем более во время войны. Атаковать семью – недопустимо, нельзя создавать покушения на жен, мужей, детей, родителей. Если это была целенаправленная атака на жену, это просто показывает, что это за люди и их службы", – подчеркнул майор запаса НГУ.

В то же время он добавил, что на такое покушение должен быть ответ от Украины. Однако речь идет не об отравлении, условно, жены Путина.

"Я думаю что за это должен быть ответ, но не отравить жену Путина, например, а убить Путина. Имеем право это делать, это законная цель во время войны. Ведь он не просто политический деятель, он главнокомандующий и мы должны атаковать весь командный состав их войск. Правда, будет трудно убить именно Путина, потому что есть много его двойников", – констатировал Алексей Гетьман.

Отравление жены Буданова

28 ноября стало известно, что супругу руководителя Главного управления разведки Украины Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Она уже завершает курс лечения в одной из украинских больниц. Кроме того, отравили нескольких сотрудников разведки.

Российская пропаганда не замедлила со своей "оценкой". На росТВ заявили, что Буданов сам отравил жену и даже придумали "причину".

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