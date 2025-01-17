Он служил в 71-й отдельной егерской бригаде.

Президент Украины Владимир Зеленский передал орден "Золотая Звезда" родным погибшего Героя Украины Дмитрия Масловского (позывной "Кобра").

Как сообщается на официальном сайте главы государства, воин 71-й отдельной егерской бригады защищал Украину с 2018 года, а во время полномасштабного российского вторжения выполнял боевые задачи в Запорожской, Харьковской, Донецкой, а также в Белгородской областях.

17 ноября неподалеку Трудового (Донецкая область) Масловский принял бой с пятью оккупантами, которые штурмовали позиции, где он остался для прикрытия. Отмечается, что под плотным стрелковым огнем он уничтожил и ранил четырех оккупантов и вступил в рукопашный бой с последним - воин смог его задержать, но сам погиб от многочисленных ранений:

Видео дня

"Последний бой Дмитрия, бой в Донецкой области, все видели, видели миллионы украинцев - против оккупанта, которого привезли сюда за пять тысяч километров из Якутии, чтобы убивать наших людей. Это был героический бой и образцовая храбрость нашего парня. Украина всегда будет помнить эту храбрость. И мы никогда не простим России смерти наших героев - на каждую такую потерю ответим врагу".

Президент также вручил орден Богдана Хмельницкого III степени и ордена "За мужество" III степени украинским защитникам, которые участвуют в Курской операции. В частности, наградами отметили воинов, которые взяли в плен первых солдат из Северной Кореи.

"Украина не нападала ни на Якутию, ни на Корею, ни на любой другой народ из тех, которые Москва натравливает на нас. Украина выстоит против этого благодаря храбрости наших людей и благодаря именно таким нашим воинам", - подчеркнул Зеленский

Гибель Масловского

Напомним, ранее в сети распространили видео с нашлемной камеры защитника Украины, который мог зачищать российскую позицию в Донецкой области. Камера сняла его последний бой с захватчиком, напавшим на него с ножом.

Впоследствии стало известно, что на видео - Дмитрий Масловский. Мужчина родился 7 ноября 1994 года в Любашевской общине Одесской области.

Вас также могут заинтересовать новости: