Дмитрий Масловский с позывным "Кобра" за 10 дней до гибели отпраздновал 30-летие.

Стало известно имя украинского воина, погибшего в рукопашном бою с российским оккупантом. Дмитрий Масловский вступил в рукопашную с российским штурмовиком из Якутии, сообщили в Любашевской общине Одесской области.

Отмечается, что Дмитрий Масловский с позывным "Кобра", воин 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ, родился 7 ноября 1994 года в Любашевской громаде Одесской области. За десять дней до гибели ему исполнилось 30 лет.

"Он был преданным воином, который боролся до конца, выполняя боевую задачу вблизи населенного пункта Трудовое, Донецкая область", - говорится в сообщении.

Кадры последнего боя воина сняла его нашлемная камера. На видео видно, как Масловский пришел, вероятно, на зачистку вражеской позиции возле разрушенного частного дома на линии фронта. Но неожиданно появился оккупант, который применил нож и нанес бойцу удары. В итоге Дмитрий попросил оккупанта оставить его умереть наедине.

Видео содержит чувствительные кадры!

Впоследствии побратим Дмитрия, солдат с позывным "Вицик", обнародовал в Telegram фото, на котором изображены снаряды с надписью "За Кобру".

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