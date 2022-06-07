4 июня стало известно о первом официально подтвержденном обмене с российской стороной погибшими военными с начала войны в Украине.

В Киев доставили первые тела украинских военных, погибших во время боев за Мариуполь. Десятки тел были извлечены из-под руин завода "Азовстали" и доставлены в Украину, где проводится анализ ДНК для установления их личностей.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на экс-командира полка "Азов" Максима Жорина и спикера полка Анну Головко.

По словам Головко, 52 переданных тела погибших - это военные полка. Информацию о том, что среди переданных тел были и тела погибших "азовцев", подтвердил и Жорин.

Об изъятии останков военных из руин "Азовстали" украинские власти не сообщали, а российские официальные лица не давали комментариев, пишет агентство. Родственники погибших "азовцев" в комментариях Associated Press рассказали, что по меньшей мере два грузовика с телами из "Азовстали" были доставлены в военный госпиталь в Киеве для опознания. По их словам, некоторые из тел сильно обгорели.

Брат одного из военных Вячеслав Дрофа сообщил, что тело его брата Дмитрия Лисена не оказалось среди тех, которые были направлены на опознание.

По словам матери одного из военных, который погиб во время авиаудара рашистов по территории завода, ей позвонили представители "Азова" и сообщили, что тело сына может быть среди переданных в Киев. Со слезами на глазах она называла сына героем и сказала, что для нее важно похоронить его на украинской земле.

Как писал УНИАН, 4 июня 2022 стало известно о первом официально подтвержденном обмене с российской стороной погибшими военными с начала войны в Украине. Речь шла в общей сложности о 320 телах, по формуле "160 на 160". Сам обмен был проведен за два дня до публичного объявления о нем – на линии фронта в Запорожской области. Операция проводилась МинВОТ, ГУР Минобороны, СБУ, Генштаба ВСУ и другими силовыми структурами Украины.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в российском плену находятся более 2500 украинских военных из "Азовстали".

Эвакуация из "Азовстали" - что известно

16 мая российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками с "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении временно оккупированного Новоазовска.

Впоследствии командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что "ради сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку.

20 мая британская разведка сообщила, что с завода "Азовсталь" в Мариуполе, вероятно, вышли уже около 1 700 украинских военных. Количество тех, кто остается внутри, неизвестно.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, украинских военных, эвакуированных с мариупольского комбината "Азовсталь" в оккупированную Оленевку, не пытают. В будущем их должны обменять на пленных россиян.

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что коммуникацию с пленными "азовцами" поддерживают через разведку.

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