Люди, которым удалось выжить в бункерах Азовстали, теперь покоряют вершины.

Спасенные из "Азовстали" мариупольцы оправляются от ужасов войны в Карпатах. Люди, которые более двух месяцев жили под постоянными обстрелами рашистов, теперь покоряют вершины и пытаются научиться жить заново.

Об этом говорится в новом сюжете ТСН.

Мариупольцы, которых эвакуировали из "Азовстали", получили шанс снова почувствовать все радости жизни. Спасенных людей повезли в Карпаты. Гиды устроили тур для мариупольских переселенцев, чтобы они люди своими глазами увидели всю красоту украинских гор и снова поверили в собственные силы.

Под постоянными вражескими ударами и бомбардировками этим мариупольцам пришлось прожить более двух месяцев. Люди почти ничего не ели, мерзли в холодных помещениях завода и постоянно боялись за свою жизнь. Теперь они пытаются оправиться от ужасов войны, а природа Карпат поможет им скорое вернуться к обычной жизни.

Ранее УНИАН уже сообщал, что В Мариуполе погибла целая семья "азовцев", малыш стал сиротой.

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