За время полномасштабной войны 4552 человека уже вернули из российского плена.

19 апреля состоялся большой обмен пленными, в результате которого из российского плена освободили 277 защитников.

Один из военных впервые за три года позвонил своей маме. Момент эмоционального разговора попал на видео, которое опубликовал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Мамуль, я тебя так люблю, я так соскучился, я тебе передать не могу. Я три года сидел, мам, я все выдержал, я продержался. Мамуль, я скоро приеду, все будет хорошо. Пожалуйста, дождитесь меня", – сказал украинский защитник.

Видео дня

Отметим, что среди освобожденных 19 апреля защитников – бойцы Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники.

Всего с начала полномасштабной войны РФ против Украины из российского плена удалось вернуть уже 4552 человека. Среди них как военные, так и гражданские.

Война в Украине: важные новости

Российский диктатор Владимир Путин объявил о введении "пасхального перемирия". В Кремле анонсировали остановку всех боев с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Примечательно, что после этого заявления РФ уже нанесла удар по Херсону, Запорожской области, а в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу.

ВВС писало, что украинские военные на передовой получили приказ прекратить огонь по российским позициям. При этом в случае необходимости они могут открывать ответный огонь.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением. Если на фронте действительно будет полная тишина во время "пасхального перемирия", Украина предлагает продлить ее и после 20 апреля.

Вас также могут заинтересовать новости: