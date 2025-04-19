Украина вернула 277 воинов ВСУ из российского плена, - Зеленский

Всего с начала полномасштабной войны удалось вернуть домой из российской неволи уже 4552 человека - воинов и гражданских.

В Украину из российского плена сегодня вернулось 277 наших защитников

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"Наши дома - одна из лучших новостей, которые могут быть. Еще 277 воинов вернулись домой из российского плена", - написал он.

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По его словам, среди них воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой области, Херсонскую, Запорожскую, Луганскую области.

"Всего с начала полномасштабной войны удалось вернуть домой из российской неволи уже 4552 человека - воинов и гражданских", - подчеркнул Зеленский.

Что еще известно об обменах пленными

Как сообщал УНИАН, 19 марта 2025 года 175 украинских защитников освобождены из российского плена, а также еще 22 бойца вернулось домой благодаря мероприятиям вне обменов.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский отметил, что вернулись воины, которые боролись за нашу свободу в рядах Вооруженных Сил, ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы. Защищали Украину на разных направлениях - в Мариуполе, на "Азовстали", в Донецкой, Луганской, Херсонской, а также Харьковской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Курской областях.