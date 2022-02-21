Инцидент с избиением мог произойти из-за мобильного телефона, которым отчим не разрешал ребенку пользоваться.

Медики спасают 7-летнего мальчика, которого госпитализировали в реанимацию Детской больницы Первого медобъединения Львова с проломленным черепом после избиения отчимом.

Об этом УНИАН сообщили в первом территориальном медицинском объединении Львова.

По словам медиков, которые лечат ребенка, состояние его стабильное, однако какими будут последствия серьезной травмы, прогнозировать не берутся.

"Пациент поступил к нам в состоянии средней степени тяжести, у него была выражена неврологическая симптоматика, - рассказал детский нейрохирург Детской больницы Первого медобъединения Львова Юрий Кузьминский. - Провели рентгенографию черепа, компьютерную томографию и обнаружили перелом свода и основания черепа, кровоизлияние, ссадины. На данный момент в оперативном вмешательстве ребенок не нуждается, но наблюдаем за его состоянием. Если будет хуже, будем проводить повторно КТ, возможно, тогда придется оперировать".

Врач отметил, что травмы у мальчика серьезные, и вряд ли их можно получить в результате падения.

"Это тяжелая травма, которая может иметь негативные последствия, ведь мы не знаем, как в дальнейшем будет себя вести мозг. Сейчас он в сознании, ничего не рассказывает, что произошло, говорит лишь, что голова болит", - рассказал Кузьминский.

О подробностях инцидента рассказала мама мальчика – Роксолана. Оказывается, таким образом ее сына пытался "воспитывать" сожитель.

"В тот вечер все было дома спокойно, но мужчина разозлился на ребенка из-за телефона. Ранее он подарил ему подержанный мобильный, но запретил им пользоваться. Поэтому, когда его не было дома, он почему-то решил, что мальчик забавляется телефоном. Пришел и увидел, что телефон заблокирован, начал кричать на сына, мол, чего ты его заблокировал. Я хотела вступиться, но он вырвал мальчика и бросил его об пол. Я вызвала "скорую", - рассказала женщина.

Роксолана с отцом сына разведена, он в тюрьме, а с этим мужчиной живет в течение двух лет. По ее словам, сначала между ними все было якобы хорошо, но последние месяцы что-то пошло не так. Сожитель регулярно избивает и ее, и ее мать. Они все живут в съемной квартире, за которую платят женщины, потому что мужчина нигде не работает. Мальчика он ударил уже второй раз.

"Я его очень боюсь, поэтому не обращалась раньше в полицию по поводу насилия. И выгнать не могу, потому что сразу угрожает", - рассказала женщина.

Как сообщал УНИАН, во Львове полицейские задержали мужчину, который жестоко избил 7-летнего пасынка.

Ребенка госпитализировали 18 февраля. Медики диагностировали у него перелом свода и основания черепа, челюсти, а также множественные гематомы.

Правоохранители установили, что 25-летний мужчина неоднократно бил ребенка, однако никаких обращений от матери, соседей или учителей школы, где учился мальчик, не поступало.

Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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