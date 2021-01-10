Речь идет о 2 тысячах 914 домохозяйствах.

В Полтавской области возобновили газоснабжение всех населенных пунктов, которые были отключены из-за взрыва на газопроводе.

Читайте такжеВзрыв под Полтавой: "Оператор ГТС Украины" заговорил о диверсии на газопроводеОб этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

В МВД напомнили, что из-за аварии на газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород» была отключена ГРС «Вишневое», в связи с чем было прекращено газоснабжение населенных пунктов Лубенского района: Лазорки, Новооржицкое, Райозеро, Тарасенково, Вишневое, Яблоневое, Воронинцы, Черевки, Хорошки, Новое, Загребельное, Тимки, Пилиповичи, Несено-Иржавец, Полунеевка, Казачье.

Всего без газа находились 2 тыс. 914 домохозяйств.

Взрыв на газопроводе под Лубнами: детали

9 января в 15:50 произошла разгерметизация магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» в Полтавской области неподалеку от города Лубны.

Причины взрыва с последующим горением расследуют правоохранители.

В результате аварии жертв нет.

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Автор: Инна Андалицкая