Юля "Медуза" поделилась неприятными впечатлениями.

Экс-участница 12 сезона шоу "Холостяк" Юлия "Медуза" Кучеренко рассказала о травле в Одессе. Девушка ездила туда со своим мастер-классом. По словам "Медузы", в Одессе к ней плохо относились из-за украинского языка.

"Это не одна история. Весь наш уикенд сопровождался такими моментами, очень неприятными, которые вызывали... Тошнило меня от этого. Я достаточно лояльно отношусь к русскоязычному населению, взрослым людям и пожилым людям, которым сложно перейти на украинский. К харьковчанам, например, они в этом жили всю жизнь. Донбасс, моя бабушка оттуда. И я вижу, как ей сложно (перейти на украинский - УНИАН), но она пытается. При этом я не критикую и очень лояльно отношусь к таким людям", - рассказала девушка в Stories.

Она едва сдерживала эмоции, когда вспоминала неприятные инциденты. "Медуза" была очень расстроена, ведь не ожидала травли из-за украинского языка.

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"Но это такое ..., когда русскоязычное население свысока смотрит на нас, на людей, которые общаются на украинском, которые иначе уже не могут. И это русскоязычное население Одессы, города Украины... Они еще говорят "я не понимаю", - добавила участница "Холостяка".

По словам Кучеренко, особенно неприятно ей было после того, как она услышала, что о ней говорят люди. Так, "Медузе" рассказали об охраннике, который сначала радостно ее приветствовал, а потом плохо отзывался о ней.

"Когда мы пришли в "Пассаж", и охранник нам в лицо: "Девчонки, окей проходите". Но потом гостям, посетителям моего мастер-класса, местной девочке сказал: "А, это вам к тем, которые на мове говорят?". Животным назвать сложно! И после того видео, которое разлетелось в интернете...",- добавила "Медуза" и вспомнила об ужасном убийстве военного, которого оккупанты расстреляли за слова "Слава Украине".

Впоследствии Юля рассказала, что получила много комментариев относительно этой истории. Как оказалось, кто-то поддержал девушку, а кто-то наоборот ее осуждает. Как отметила сама "Медуза", каждый имеет право на свое мнение.

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