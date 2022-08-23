Крым после деоккупации вместе со всем нашим государством станет частью Евросоюза.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время второго саммита Крымской платформы.
"Я хочу подчеркнуть: для Украины Крым - это не просто какая-то территория, не фишка в геополитической игре, как для государства-террориста. Для Украины Крым - это часть нашего народа, нашего общества, сообщество людей, которым мы гарантируем свободу и вернем современность. Крым был и есть Украиной, и после деоккупации вместе со всем нашим государством станет частью Евросоюза. Я в этом уверен. Паспорт гражданина Украины будет и паспортом ЕС. И это колоссальные возможности для всех наших людей, которые живут в Крыму. Дороги Крыма будут дорогами всего европейского континента, порты Крыма будут портами всей Европы. Только Украина способна связать Симферополь с Берлином, а Ялту с Неаполем", - заявил президент.
Он подчеркнул, что только Украину волнует настоящая безопасность Крыма.
Как ранее сообщал УНИАН, более половины боевых самолетов морской авиации российского Черноморского флота вышли из строя после взрывов в начале августа на авиабазе "Саки" у Новофедоровке в оккупированном Крыму.
Аналитики ISW считают, что желание РФ усилить защита оккупированного Крыма отвлечет их силы от линии фронта.
По словам советник ОПУ Алексея Арестовича, операция по освобождению Крыма началась.