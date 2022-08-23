По его словам, для Украины Крым - это часть нашего народа, нашего общества, сообщество людей, которым мы гарантируем свободу и вернем современность.

Крым после деоккупации вместе со всем нашим государством станет частью Евросоюза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время второго саммита Крымской платформы.

"Я хочу подчеркнуть: для Украины Крым - это не просто какая-то территория, не фишка в геополитической игре, как для государства-террориста. Для Украины Крым - это часть нашего народа, нашего общества, сообщество людей, которым мы гарантируем свободу и вернем современность. Крым был и есть Украиной, и после деоккупации вместе со всем нашим государством станет частью Евросоюза. Я в этом уверен. Паспорт гражданина Украины будет и паспортом ЕС. И это колоссальные возможности для всех наших людей, которые живут в Крыму. Дороги Крыма будут дорогами всего европейского континента, порты Крыма будут портами всей Европы. Только Украина способна связать Симферополь с Берлином, а Ялту с Неаполем", - заявил президент.

Он подчеркнул, что только Украину волнует настоящая безопасность Крыма.

Как ранее сообщал УНИАН, более половины боевых самолетов морской авиации российского Черноморского флота вышли из строя после взрывов в начале августа на авиабазе "Саки" у Новофедоровке в оккупированном Крыму.

Аналитики ISW считают, что желание РФ усилить защита оккупированного Крыма отвлечет их силы от линии фронта.

По словам советник ОПУ Алексея Арестовича, операция по освобождению Крыма началась.

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