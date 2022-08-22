Эксперт напомнил, что в Крыму, как и на остальной территории Украины, участились воздушные тревоги.

Участившиеся воздушные тревоги на территории оккупированного Крыма, связанные с загадочными взрывами там, свидетельствуют о начале деоккупации полуострова.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Я даже сравнил, что Крым начинает возвращаться в Украину тем, что присоединился к воздушным тревогам. По всей Украине объявляют - это ж Украина, значит и в Крыму объявляют воздушную тревогу. Это уже там, я смотрю, становится регулярным - везде, по всей территории Крыма работает ПВО", - сказал эксперт.

Что именно сбивает российская ПВО в Крыму - не известно.

"Но наземные взрывы тоже происходят. Это говорит о том, что ПВО сбивает не все", - добавил Жданов.

Напомним, 20 августа в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе якобы врезался дрон. В результате столкновения верх здания загорелся. Обошлось без пострадавших.

До и после этого также сообщалось о многочисленных "хлопках" в разных частях Крыма.

Советник ОПУ Алексей Арестович заверил, что загадочные удары по Крыму обязательно продолжатся.