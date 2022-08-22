Участившиеся воздушные тревоги на территории оккупированного Крыма, связанные с загадочными взрывами там, свидетельствуют о начале деоккупации полуострова.
Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.
"Я даже сравнил, что Крым начинает возвращаться в Украину тем, что присоединился к воздушным тревогам. По всей Украине объявляют - это ж Украина, значит и в Крыму объявляют воздушную тревогу. Это уже там, я смотрю, становится регулярным - везде, по всей территории Крыма работает ПВО", - сказал эксперт.
Что именно сбивает российская ПВО в Крыму - не известно.
"Но наземные взрывы тоже происходят. Это говорит о том, что ПВО сбивает не все", - добавил Жданов.
Напомним, 20 августа в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе якобы врезался дрон. В результате столкновения верх здания загорелся. Обошлось без пострадавших.
До и после этого также сообщалось о многочисленных "хлопках" в разных частях Крыма.
Советник ОПУ Алексей Арестович заверил, что загадочные удары по Крыму обязательно продолжатся.