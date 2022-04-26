Более 170 миллионов гривен пошли на нужды военных.

Крупнейшую в истории Украины взятку, которой пытались подкупить руководство Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, перечислили на нужды обороноспособности.

Как отметили в пресс-службе НАБУ, Высший антикоррупционный суд снял арест со средств в уголовном производстве по обвинению лиц, которые пытались подкупить руководство НАБУ и САП. Эти деньги пошли на нужды Вооруженных сил Украины.

"Такое решение инициировали детективы НАБУ и прокуроры САП. Благодаря этому 6 млн долларов США (более 170 млн грн по курсу НБУ) уже перечислили на нужды обороноспособности государства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, это - крупнейшая в истории Украины взятка. Трех человек, среди которых - чиновник управления налоговой, уличили в попытке подкупить руководство антикоррупционных органов в июне 2020 года.

"Услугу" по закрытию уголовного производства оценили в 5 млн долларов, еще 1 млн чиновник ГУ ГНС взял себе "сверху".

"Этих всех лиц, а также инициатора подкупа привлекли к ответственности. Расследование закончили, дела по их обвинению слушаются в ВАКС", - напомнили в НБУ.

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