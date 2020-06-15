Рекордная взятка руководителям САП и НАБУ: суд арестовал еще одного подозреваемого

По решению суда, фигурант дела может выйти из СИЗО, если внесет более 84 миллионов гривень залога.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения подозреваемому в попытке подкупа руководителей антикоррупционных органов первому заместителю начальника ГУ ГНС в Киеве Николаю Ильяшенко в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 84 миллиона гривень.

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Соответствующее судебное решение вынесла следственный судья Вера Михайленко.

«Ходатайство детектива удовлетворить, применить к подозреваемому Ильяшенко Николаю Викторовичу мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня фактического содержания, то есть до 10 августа 2020 года. Определить подозреваемому залог в 40 тысяч размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 84,08 миллиона гривень», - постановила Михайленко.

В случае внесения залога на Ильяшенко возлагаются следующие обязанности: прибывать к следователю, в производстве у которого будет находиться уголовное производство, прокурору и в суд по первому вызову; не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать об изменении места своего места проживания или работы; воздерживаться от общения с любыми лицами по поводу обстоятельств, изложенных в письменном сообщении о подозрении, кроме своих защитников, детективов, прокуроров, суда; носить электронное средство контроля.

Как сообщал УНИАН, 12 июня были задержаны три человека, которые пытались передать 5 миллионов долларов взятки руководству НАБУ и САП за закрытие уголовного производства по подозрению экс-министра экологии, президента компании Burisma Group Николая Злочевского. Дело касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который был выдан на подконтрольный бизнесмену Сергею Курченко банк, и к легализации этих средств.

В настоящее время следствие по этому делу остановлено, а Злочевский находится в розыске.

Правоохранители задержали первого заместителя начальника Главного управления ГФС в Киеве Ильяшенко, одного из руководителей группы компаний Burisma и бывшего руководителя одного из департаментов ГФС Украины - доверенное лицо Злочевский.

Ильяшенко сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК (пособничество в предоставлении должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение им в интересах третьего лица действия с использованием предоставленной ему власти, по предварительному сговору группы лиц).

По данным следствия, он получил средства от лиц, связанных с Злочевским. Постановление о прекращении производства Ильяшенко оценил в 6 миллионов долларов, из которых 1 миллион долларов планировал оставить себе, а 5 миллионов долларов передать в виде взятки руководству НАБУ и САП. Все 6 миллионов долларов были изъяты правоохранителями.

На причастность к преступлению также проверяются сотрудники Офиса генпрокурора, которые по договоренности с задержанными лицами передавали им информацию, что дело действительно закрыто, о чем содержится информация в соответствующем реестре.

14 июня Высший антикоррупционный суд начал выбирать подозреваемым меры пресечения.

Суд уже постановил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в более 40,3 миллиона гривень Андрею Киче. Накануне ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу группы компаний Burisma сообщили, что Кича уже не работает директором по правовым вопросам Burisma, а занимается адвокатской деятельностью.

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