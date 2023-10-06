В частности, в результате вражеского удара погиб сын павшего воина, на поминках которого и случилась трагедия, сообщила волонтер.

Под ударом россиян оказалось село Гроза, которое находится в Купянском районе Харьковской области, в результате чего погибли десятки человек. В частности, жертвой врага стал сын павшего воина, поминки которого проходили во время атаки, и много его родственников.

В населенном пункте проходили поминки Андрея Козыра, которые организовал его сын Денис, поделилась волонтер Ирина Царюк в Facebook. Активиста сообщила, что в результате вражеской атаки погибли Денис и его жена. Кроме того, жертвами российского удара стали теща Дениса, его бабушка, дедушка и молодая жена.

Волонтер добавила, что Денис вместе с отцом до начала полномасштабной войны находились в Польше, а когда РФ вторглась на нашу землю - приехали во Львов и пошли в военкомат. Отца и сына отправили на учебу, а потом в сложные разных групп перебросили в Попасную.

Видео дня

"После трех дней боевых действий отец получил смертельное ранение в шею. Андрея Козыра похоронили на военном кладбище на Днепропетровщине. Его же сын Денис продолжал защищать Украину на передовой. В июне же уволился из армии по состоянию здоровья", - отметила волонтер.

Денис после демобилизации переехал в село Гроза, и там женился. "...недавно решил эксгумировать тело отца, чтобы перезахоронить его на Харьковщине. 5 октября это было сделано", - подчеркнула Царюк.

На странице группы "Їх УБИЛА росія" говорится, что погибшую жену Дениса зовут Нина, и ей 14 октября должен был исполниться 21 год.

"Училась и работала лаборантом в Харьковской гуманитарно-педагогической академии. Вместе с любимым мужем она вчера была на перезахоронении его отца... Родные, друзей коллеги выражают свои соболезнования и просят поддержать ее сестренку Алину...", - отмечается в сообщении.

Гроза Харьковской области оказалась под ударов российских оккупантов - что надо знать

Враг 5 октября ударил по населенному пункту - под ракетным ударом оказалось кафе и магазин, которые находились в одном здании. Именно во время вражеской воздушной атаки в кафе и рядом находились около 60 человек, которые пришли, чтобы почтить память павшего воина. Погибли десятки человек, есть пострадавшие, которые находятся в критическом состоянии.

По состоянию на 6 число известно о гибели 52 человек. У российского диктатора Владимира Путина уже цинично высказались об ударе РФ - утверждают, что якобы "гражданских не атакуют".

Вас также могут заинтересовать новости: