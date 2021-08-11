О своей отставке он говорит, что "все заканчивается когда-то".

Андрей Крищенко, подавший в отставку с должности главы полиции Киева, рассказал о своих планах после отставки и ее причинах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос УНИАН, почему он покидает свой пост и куда пойдет дальше, Крищенко сказал: "Я подал рапорт в отставку. Все заканчивается когда-то. Я был почти 5 лет и 8 месяцев на этом посту. Сейчас ситуация, которая требует, возможно, новых руководителей, новых решений".

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На уточнение, на какой следующей должности и где можно будет его увидеть дальше, Крищенко ответил:

"Следующая должность - я пойду в военкомат на учет становиться, я старший сержант запаса, заместитель командира мотострелкового взвода. В нашем государстве в эти времена это, я думаю, очень нужная специальность. Сейчас я уволился из рядов Национальной полиции, и следующее, куда я пойду, - становиться на учет в военный комиссариат".

Он добавил, что накануне был рассмотрен его рапорт, принята отставка и издан соответствующий приказ министра внутренних дел. "И сегодня произошла смена", - констатировал Крищенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 августа, на своей странице в Facebook Крищенко сообщил, что подал в отставку с должности главы полиции Киева.

В комментарии журналистам Крищенко сообщил, что в этот же день уже состоялось представление нового главы полиции Киева, которым стал начальник полиции Полтавской области, полковник Иван Выговский.

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Автор: Таня Поляковская