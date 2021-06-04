Пересечь админграницу с ТОТ АР Крым можно будет в КПВВ "Каланчак", или КПВВ "Чонгар", которые продолжают функционировать в штатном режиме.

С 08:00 7 июня контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" временно прекращает работу - там будут проводить ремонт.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Пересечь админграницу с ТОТ АР Крым можно будет в КПВВ "Каланчак", или КПВВ "Чонгар", которые продолжают функционировать в штатном режиме.

Ремонтные работы на КПВВ "Чаплинка" инициированы Херсонской ОГА и планируются вестись в течение двух недель.

Читайте такжеНеадекватный водитель на внедорожнике пытался прорваться через КПВВ в оккупированный Крым

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что инфраструктура контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе готова с обеих сторон. Для открытия пунктов необходимо обеспечить свободу передвижения.

Напомним, оккупанты нарушают "тишину" возле Золотого чтобы не открывать КПВВ.

Отметим, главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник усилил пропуск через пункт пропуска в Станице Луганской. В частности, оккупанты будут выпускать жителей оккупированной территории не чаще одного раза в месяц.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко