КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" будут работать в штатном режиме.

С 7 по 21 июня в связи с проведением ремонтных работ будет остановлено функционирование контрольного пункта въезда-выезда "Чаплинка".

Об этом сообщили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым на Facebook-странице.

"Вниманию граждан, которые планируют пересекать административную границу с временно оккупированным Крымом. С 7 по 21 июня, в связи с проведением ремонтных работ, будет остановлено функционирование контрольного пункта въезда-выезда "Чаплинка", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" будут работать в штатном режиме.

В представительстве президента просят граждан во избежание неудобств учесть эту информацию при планировании путешествий.

Читайте такжеВ МИД призвали ОБСЕ уделять больше внимания оккупированному Крыму

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум относительно его самоопределения. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

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Автор: Константин Гончаров