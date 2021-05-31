С 7 по 21 июня в связи с проведением ремонтных работ будет остановлено функционирование контрольного пункта въезда-выезда "Чаплинка".
Об этом сообщили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым на Facebook-странице.
"Вниманию граждан, которые планируют пересекать административную границу с временно оккупированным Крымом. С 7 по 21 июня, в связи с проведением ремонтных работ, будет остановлено функционирование контрольного пункта въезда-выезда "Чаплинка", - говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" будут работать в штатном режиме.
В представительстве президента просят граждан во избежание неудобств учесть эту информацию при планировании путешествий.
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Оккупация Крыма Россией
- Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум относительно его самоопределения. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
- 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
- Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
- Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".
- После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.
- В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
- Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.
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