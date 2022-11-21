Недаром кота назвали Фениксом - в честь птицы, которая возрождается из пепла.

В апреле 2022 года сеть облетело фото обгоревшего кота Феникса из Андреевки Киевской области. Животное тоже пострадало из-за российского полномасштабного вторжения, его нашли под обломками дома.

Но прошло 7 месяцев, и пушистика не узнать: из измученного он превратился в настоящего красавца. Тут его кличка полностью себя оправдала. Свежими фотографиями с четвероногим поделились на странице волонтеры Pethouse.ua в Facebook.

"Феникс, прошло 7 месяцев. Уже почти 5 кг неистового, невероятно пушистого, украинского счастья. Контраст, конечно, неописуемый. Терпение, любовь, снова терпение... И вот что уродилось", — говорится в сообщении.

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Кот Феникс - фото с животным облетело мир

В апреле интернет-пользователей поразила фотография обгоревшего кота с Киевщины. Фото с животным облетели весь мир. Он прошел лечение в клинике. К счастью, он не ослеп и не оглох, как поначалу думали.

Но все же Феникс существенно пострадал: у него были ожоги на теле, обожженная шерсть и усы.

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