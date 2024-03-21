Сумма незаконно приобретенных средств более чем на 6,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы.

На незаконном обогащении разоблачили экс-начальника Центрального управления продовольственного обеспечения Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины. По данным Государственного бюро расследований, в 2022-2023 годах чиновник приобрел необоснованных активов на сумму почти 58 млн грн. В частности речь идет об автомобиле, квартире в Киеве, 53 земельных участках на территории Украины и другом имуществе.

Кроме того, подконтрольные чиновнику предприятия приобрели склад площадью 2000 м2 и единый имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

В Офисе Генерального прокурора информируют, что среди незаконных активов: автомобиль "Toyota", 2022 года, квартира в г. Киев, областная база специального медицинского назначения в Хмельницкой области общей площадью 2022 кв м, 55 земельных участков в разных регионах, а также единый имущественный комплекс Хмельницкого государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

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"Сумма незаконно приобретенных средств более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы", - отмечается в сообщении прокуроров.

В настоящее время экс-чиновнику сообщено о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины), проводится обыск по месту его жительства. Также решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. На незаконно приобретенные активы судом наложен арест.

Разоблачение чиновников на незаконном обогащении

Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года у экс-военкома Днепропетровщины нашли признаки незаконного обогащения на 8,5 миллионов гривен. Речь идет о громком расследовании в отношении Анатолия Пикала - экс-начальника Днепропетровского областного ТЦК. Как сообщила Нацполиция, за время военного положения приобрел имущества на 350 тысяч долларов.

Также сообщалось, что чиновникам Коммунального предприятия "Киевавтодормост" сообщили о подозрении из-за переплаты 3,5 млн грн во время ремонта киевских мостов и развязок. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для злоумышленников.

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