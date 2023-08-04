Мужчина, который по совместительству депутат, якобы еще "пригрел" двух соратников.

В Одесской области обнаружили еще одного военкома-миллионера, который якобы обогатился во время войны. В частности, в социальных сетях получила огласку история о Егоре Смирнове, который является одновременно депутатом городского совета и местным военкомом в городе Южный. Активисты заявили, что Смирнов незаконно разбогател и еще "пригрел" двух приятелей-депутатов.

Как сообщает пресс-служба Одесского областного ТЦК и СП, в социальных сетях была распространена информация о том, что "депутат и военком из города Южный, Смирнов, стал долларовым миллионером во время войны, еще и "пригрел" в ТЦК двух своих соратников".

В пресс-службе отмечают, что командование осуждает любые способы незаконного обогащения, злоупотребления должностными полномочиями и не позволит прикрывать подобные сделки военной службой.

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"Реагируя на общественный резонанс и в рамках общих мероприятий по выравниванию боевой нагрузки на личный состав, все три вышеупомянутых военнослужащих роты охраны территориального центра комплектования и социальной поддержки города переведены для дальнейшей службы в одну из бригад, выполняющую задачи на переднем рубеже", - утверждают в областном военкомате.

Также отмечается, что в отношении обнародованной информации об обогащении инициирована проверка соответствующими правоохранительными органами. В частности, Государственным бюро расследования возбуждено уголовное производство.

В то же время, за данными активиста Демьяна Ганула, Смирнов - депутат Южненского городского совета с 2015 года и по совместительству - представитель военкомата.

"Да, только при войне Смирновым приобретено в собственность: коммерческая недвижимость общей площадью почти 500 кв. м; несколько гектаров земли на побережье Черного моря; парковка для авто 938,7 кв. м", - утверждает Ганул.

Также, по его словам, Смирнов владеет группой нежилых помещений общей площадью 348.1 кв. м., (г. Южный). Активист отмечает, что депутат "успешно" проходит военную службу в местном ТЦК и якобы за деньги решает вопрос уклонистов, а стоимость его имущества превышает 1 млн долларов.

"Самое интересное, что в военкомате постоянно проводится ротация, но за все время войны Смирнов и подчиненные ему лица - депутаты Розмерица Виталий Анатольевич и Назаренко Вадим Геннадьевич (которые проходят службу в роте охраны военкомата) избегают этого процесса и остаются в городе Южном", - говорит Ганул.

Кроме того, в социальных сетях сообщают, Смирнов сейчас "не на фронте, а в городе", потому что якобы видели его на улице. Так это или нет - пока доподлинно неизвестно.

Дело скандального одесского экс-военкома Борисова

Напомним, недавно получил огласку скандал с уже бывшим главой Одесского областного ТЦК и СП Евгением Борисовым. В частности, весной появилась информация о том, что его семья приобрела очень дорогую недвижимость в Испании во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Борисова задержали в Киеве и взяли под стражу с возможностью внесения залога в 150 миллионов гривен.

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