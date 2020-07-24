Война коррупции не помеха: бухгалтер воинской части присвоила почти 800 тысяч гривень

В период 2016-2019 годов бухгалтер вносила в официальные документы заведомо ложные сведения и присваивала денежные средства.

Бухгалтера одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины будут судить за незаконное присвоение 767 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного бюро расследований.

В частности, по результатам досудебного расследования Главного следственного управления ГБР, в суд направлено обвинительное заключение в отношении бухгалтера одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ.

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"Досудебным расследованием установлено, что в период 2016-2019 годов бухгалтер одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ, злоупотребляя своим служебным положением, систематически вносила в официальные документы заведомо ложные сведения, и таким образом присвоила денежные средства воинской части на общую сумму 767 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Преступление квалифицировано по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог, что повлекло тяжкие последствия.

В случае доказательства вины обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали заместителя начальника одного из столичных военкоматов и посредника во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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