В Киеве замначальника военкомата задержали на взятке

Чиновник военкомата получил через посредника 1,5 тыс. долларов США от призывника.

Правоохранители задержали заместителя начальника одного из столичных военкоматов и посредника во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом говорится на сайте Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, чиновник военкомата получил через посредника 1,5 тыс. долларов США от призывника за содействие в освобождении его от прохождения срочной военной службы. За свои услуги посредник получил 500 долларов США и в дальнейшем намеревался получить еще 3 тыс. долларов США без ведома чиновника", - говорится в сообщении.

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Разоблачены указанные лица прокурорами совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Киеве, по оперативному сопровождению Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрания меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Ранее УНИАН сообщал УНИАН, что проректора по международным связям вуза Киева разоблачили на получении взятки в размере 224 тысяч гривень.

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