Коронавирус в Украине и мире: самое важное на 25 апреля

В Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Количество зафиксированных в мире случаев инфицирования коронавирусом превысило 2,8 млн.

Пандемия коронавируса продолжает «шагать» по миру – количество инфицированных и погибших растет ежедневно. Увеличивается и количество тех людей, которым удалось побороть COVID-19.

О том, что происходит в Украине и мире в связи с распространением коронавируса – читайте в подборке важных новостей по состоянию на 25 апреля.

Коронавирус в мире – статистика

Количество зафиксированных в мире случаев инфицирования коронавирусом превысило 2,8 млн. Летальных случаев уже более 200 тыс., а количество людей, которые выздоровели от COVID-19, достигло 802 705.

Больше всего смертей зафиксировано в США, где скончались уже более 50 тыс. человек.

В Италии за сутки от коронавируса вылечились более 2,6 тыс. человек. Всего излечились 63 120 человек, умерло 26 384 человека.

В Испании за сутки от коронавируса выздоровели более трех тысяч человек. За сутки в Испании зафиксировано 378 летальных случаев от COVID-19.

Во Франции жертвами COVID-19 стали 22 614 человек, в Великобритании – 20 319 человек.

Коронавирус в Украине – актуальные данные

В Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.

В Украине за сутки от COVID-19 выздоровело рекордное количество больных - 181 пациент.

Коронавирус в Украине и мире – важные новости

Новый коронавирус очень сильно теряет свои свойства под воздействием солнечного света, тепла и влаги. Об этом говорится в данных американских ученых, исследование которых представили в Белом доме.

В ВОЗ на данный момент нет доказательств того, что антитела в крови переболевших коронавирусом людей защищают их от повторного заражения.

Губернатор Нью-Йорка заявил, что коронавирус попал в штат не из Китая, а из Европы.

В Черниговской области от коронавируса умерла женщина, которая заразила 9 человек.

В одном из общежитий Запорожья зафиксирована вспышка COVID-19. Там выявлено 11 больных коронавирусной инфекцией.

В Николаевской области зафиксирован второй летальный случай от COVID-19.