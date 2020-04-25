Общежитие закрыли и планируют провести там санитарную обработку, а всем его жильцам сделать тесты на коронавирус.

В одном из общежитий Запорожья зафиксирована вспышка COVID-19.

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Как сообщает пресс-служба Запорожского горсовета, городской голова Владимир Буряк дал задание экстренно собрать городскую комиссию по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в связи с выявлением очага заражения людей коронавирусом.

Известно, что в одном из общежитий в Александровском районе выявлено 11 больных коронавирусной инфекцией.

"Проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия: общежитие закрыто и будет проведена санитарная обработка, а всем его жильцам сделают тесты на выявление коронавируса. Подробности будут сообщены позже", - отметили в горсовете.

Горожан в очередной раз призвали соблюдать требования карантина и не выходить из дома.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 25 апреля зарегистрировано 8 тыс. 125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.