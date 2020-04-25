В Испании за сутки от коронавируса выздоровели более трех тысяч человек

За сутки в Испании зафиксировано 378 летальных случаев от COVID-19.

В Испании за сутки от коронавируса выздоровели более 3,3 тыс. человек.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. Всего в Испании зафиксировано 22 тыс. 902 летальных случая от COVID-19, в том числе 378 за последние сутки.

Всего в стране зарегистрировано 223 тыс. 759 инфицированных коронавирусом человек, в том числе 2 тыс. 944 за последние сутки.

Излечились 95 тыс. 708 человек. За последние сутки - 3 тыс. 353.

В мире по количеству инфицированных коронавирусом лиц Испания занимает второе место после США, а по количеству умерших - третье место после США и Италии.