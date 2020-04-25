В Италии за сутки от коронавируса вылечились более 2,6 тысячи человек

Всего излечилось 63 120 человек, умерло 26 384 человека.

В Италии за сутки от коронавируса умерли 415 человек.

Читайте такжеВ Италии боссов мафии выпускают из тюрем из-за коронавируса

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии. В общей сложности в Италии смертность от коронавирусной инфекции возросла до 26 тысяч 384 человека, в том числе на 415 летальных случаев за последние сутки.

В настоящее время инфицированных коронавирусом насчитывается 105 тыс. 847 человек, что на 680 человек меньше, чем вчера. Снижение инфицированных наблюдается в течение всей недели.

Госпитализированы 21 тыс. 533 человека. За последние сутки количество пациентов в больницах уменьшилась на 535 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 2 тыс. 102 пациента, на 71 меньше, чем в предыдущие сутки.

При этом количество людей, которые вылечились и были выписаны из больницы, возросло до 63 тыс. 120 За последние сутки были выписаны 2 тыс. 622 человека.

Еще 82 тыс. 212 человек с положительным результатом на коронавирус находятся в изоляции с симптомами или незначительными симптомами.

В общей сложности количество инфицированных, умерших и выздоровевших составляет 195 тыс. 351 человек. За последние сутки это число выросло на 2 тыс. 357 случаев.

В Италии больше всего инфицированных коронавирусом зафиксировано в провинции Ломбардия – 34 тыс. 473 человека, в Пьемонте – 15 тыс. 502, в Эмилии-Романии – 12 тыс. 347, в Венето – 9 тыс. 432, в Тоскане – 6 тыс. 146 и в Лацио – 4 тыс. 561.