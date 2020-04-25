В Италии за сутки от коронавируса вылечились более 2,6 тысячи человек
В Италии за сутки от коронавируса умерли 415 человек.
Читайте такжеВ Италии боссов мафии выпускают из тюрем из-за коронавируса
Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии. В общей сложности в Италии смертность от коронавирусной инфекции возросла до 26 тысяч 384 человека, в том числе на 415 летальных случаев за последние сутки.
В настоящее время инфицированных коронавирусом насчитывается 105 тыс. 847 человек, что на 680 человек меньше, чем вчера. Снижение инфицированных наблюдается в течение всей недели.
Госпитализированы 21 тыс. 533 человека. За последние сутки количество пациентов в больницах уменьшилась на 535 человек.
В отделениях интенсивной терапии находятся 2 тыс. 102 пациента, на 71 меньше, чем в предыдущие сутки.
При этом количество людей, которые вылечились и были выписаны из больницы, возросло до 63 тыс. 120 За последние сутки были выписаны 2 тыс. 622 человека.
Еще 82 тыс. 212 человек с положительным результатом на коронавирус находятся в изоляции с симптомами или незначительными симптомами.
В общей сложности количество инфицированных, умерших и выздоровевших составляет 195 тыс. 351 человек. За последние сутки это число выросло на 2 тыс. 357 случаев.
В Италии больше всего инфицированных коронавирусом зафиксировано в провинции Ломбардия – 34 тыс. 473 человека, в Пьемонте – 15 тыс. 502, в Эмилии-Романии – 12 тыс. 347, в Венето – 9 тыс. 432, в Тоскане – 6 тыс. 146 и в Лацио – 4 тыс. 561.