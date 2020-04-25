Губернатор Нью-Йорка заявил, что коронавирус попал в штат не из Китая

По словам Эндрю Куомо, за два месяца из Европы в Нью-Йорк и Нью-Джерси прилетело 2,2 млн человек, многие из которых могли быть заражены коронавирусом.

Коронавирус был завезен в Нью-Йорк не из Китая, а из европейских стран, заявил губернатор штата Эндрю Куомо. Он считает, что наиболее вероятным источником вируса является Италия.

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Губернатор сослался на исследование Северо-Восточного университета США, согласно которому к 1 марта, когда в Нью-Йорке выявили первый подтвержденный случай заболевания, было инфицировано уже более 10 тыс. жителей. Куомо также напомнил, что запрет на въезд из Китая ввели 2 февраля, а въезд из Европы ограничили только в марте, передает kommersant.

По словам Эндрю Куомо, за два месяца из Европы в Нью-Йорк и Нью-Джерси прилетело 2,2 млн человек, многие из которых могли быть заражены коронавирусом. Он также обвинил администрацию США в том, что она слишком поздно отреагировала на начало эпидемии коронавируса в Китае.

«Мы закрыли входную дверь для въезда из Китая, это было правильно. Но мы оставили заднюю дверь открытой, потому что вирус вылетел из Китая к тому времени, когда мы ввели запрет на поездки в Китай», - заявил губернатор.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял китайские власти в замалчивании истинной ситуации с эпидемией. Он также допускал, что власти КНР могли использовать вирус целенаправленно. На этой недели Миссури первым из американских штатов подал в суд иск к Китаю из-за ситуации с коронавирусом. Представители штата считают, что власти КНР не приняли достаточных мер для предотвращения пандемии, скрывали факты и вводили в заблуждение Всемирную организацию здравоохранения.