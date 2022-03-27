Чтобы получить выплату в апреле за март, необходимо будет зарегистрироваться в органах соцзащиты до 15 апреля.

Прямые денежные выплаты от государства внутренне перемещенным лицам в Украине планируют начать в начале апреля.

Об этом сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная в эфире телемарафона UAРазом.

Она призвала людей регистрироваться и не терять время.

Лазебная уточнила, что программа прямых выплат касается не только тех, кто переместился из региона, где идут боевые действия, в другие регионы, но и тех, кто переместился в пределах одной области, одного региона.

"Почему людям нужно регистрироваться? Потому что все программы, которые уже введены правительством, которые в дальнейшем будут расширяться, модернизироваться – они все будут привязаны к этому статусу внутренне перемещенного лица", – подчеркнула Лазебная.

Министр отметила, что сегодня уже люди могут пойти и зарегистрироваться в органах социальной защиты районных госадминистраций, городских администраций, районных в городах, сельских и поселковых советах.

"Мы сегодня расширили все эти возможности для того, чтобы человек пришел в любой уголок, где есть орган социальной защиты или уполномоченное лицо. У них у всех есть инструмент, как зарегистрировать человека и предоставить ему справку о том, что он взят на учет. Немного позже, надеюсь на следующей неделе, люди смогут это сделать и онлайн через портал "Дия", – сказала Лазебная.

По ее словам, после регистрации человеку будет оказана помощь на проживание в размере 2 тыс. – 3 тыс. грн на человека.

"Но люди знают, что март уже заканчивается и могут не успеть встать на учет, чтобы получить помощь за текущий месяц. Мы продлили срок регистрации до 14 апреля. Люди зарегистрируются до 14 апреля, подадут соответствующие заявления и реквизиты на свои банковские счета и получат помощь на проживание за полный март месяц", – отметила Лазебная.

Она напомнила, что государство также вводит программу по компенсации общинам фактических расходов за размещение людей. А также программу выплаты компенсаций людям, домохозяйствам, которые в своих частных жилых домах предоставили убежище перемещенным людям.

"Перемещена лицо получит пособие только на проживание – это 2 тыс. грн на каждое лицо, по 3 тыс. грн на ребенка и на человека с инвалидностью. А все другие программы – будут выплаты громадам и людям, которые предоставляют свое жилье, делятся своими домами с людьми, которые переехали из зоны боевых действий", – уточнила министр.

Она отметила, что деньги уже выделены на программу выплат перемещенным лицам на проживание.

"Дальше зависит от того, как быстро органы соцзащиты будут формировать заявки на финансирование. Мы начнем выплаты для людей где-то в начале апреля. Мы так это предполагаем и хотим сделать", – сказала Лазебная.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правительство готовит программу по строительству временного жилья для переселенцев из районов боевых действий.

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