Американский президент объяснил, почему сейчас нет никакого смысла разговаривать с властелином Кремля.

В настоящее время президент США Джо Байден не видит смысла вести переговоры с Путиным.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос на пресс-конференции в Вашингтоне, передает Голос Америки. "Я не готов говорить с Путиным, потому что он не готов менять свое поведение", - пояснил Байден.

Он отметил, что "у Путина есть проблема" - он не может похвастаться военными успехами. "В этой войне, которую он якобы выиграл... РФ раньше имела 17,3% захваченной территории Украины, а сейчас это 17,4%".

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Американский президент отметил, что РФ нанесла "ужасный ущерб" Украине, вызвав гибель людей, и сама потеряла более 350 тыс. военных - убитыми или ранеными. Более миллиона человек, особенно молодежь с техническими навыками, покинули РФ, потому что не видит будущего в этой стране.

Поэтому успех, в котором Путин пытается убедить население, базируется на контроле СМИ и дезинформации.

"У них проблемы. Но что им удается, так это контролировать общественную реакцию, информацию, которая доходит до людей. Они врут на чем свет стоит своим избирателям о том, что происходит. Поэтому идея о том, что мы сможем фундаментально изменить Россию в ближайшее время - маловероятна", - высказал мнение Байден.

Он считает, что Россию нужно сдерживать ради безопасности Запада, потому что она имеет империалистические планы далеко за пределами границ Украины.

"Одно можно сказать точно - если мы позволим РФ достичь успеха в Украине, они не остановятся. Я рекомендую, прочитайте речь Путина после их вторжения в Украину, о чем это все было. Прочитайте, какая его цель", - подчеркнул Байден.

Байден также заявил о готовности к переговорам с любым из политиков.

Вероятные переговоры с РФ

Ранее Путин заявил, что цели его войны в Украине остаются неизменными, но он готов на переговоры, если южные и восточные области Украины останутся под его контролем.

Комментируя слова Путина, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил его стремление завладеть украинскими землями и выдвинуть это как условие мира. Также он осудил условие Путина, чтобы Украина отказалась от членства в НАТО.

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