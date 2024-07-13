Петр Павел считает, что при нынешних обстоятельствах нет реалистичного варианта, как вернуть украинские территории.

Президент Чехии Петр Павел призвал "как можно скорее убедить Россию", что они не могут достичь никакого значительного успеха на поле боя в Украине и должны садиться за стол переговоров, сообщает "Голос Америки".

"Мы должны применять все возможные политические действия и убедить как можно больше стран, что этот конфликт должен быть решен в соответствии с международным правом, особенно с принципами Устава ООН", - подчеркнул он.

Павел также отметил, что нужно сделать все возможное, чтобы убедить Китай, что быть связанным с Россией - это не в его интересах, а также создать давление со стороны Китая на Россию для переговоров.

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"И потом, как только начнутся переговоры, очевидно, что наша позиция должна заключаться не в легализации оккупированных территорий как российских, а в том, чтобы объявить их временно оккупированными территориями, которые мы никогда не признаем российскими. Но мы понимаем, что при нынешних обстоятельствах нет реалистичного варианта, как их вернуть", - добавил чешский президент.

Переговоры Украины и РФ - последние новости

Как ранее писал УНИАН, Путин и Си считают, что переговоры между Украиной и РФ состоятся до конца года. По данным издания El Pais, венгерский премьер Виктор Орбан выяснил мнение глав РФ и Китая во время встреч с ними.

В то же время председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что мирных переговоров между РФ и Украиной до конца 2024 года не будет.

"У России на данный момент есть военное преимущество. На сегодня переговоров нет, а есть только шумиха вокруг этой темы. Есть заявления Путина относительно требований к Украине, которые, по сути, предусматривают капитуляцию. И для нас это неприемлемо. До конца года и не меньше никаких переговоров о мире не будет. Различные инициативы, консультации, заявления будут. И не более", - подчеркнул Фесенко.

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