Президент Чехии Петр Павел призвал "как можно скорее убедить Россию", что они не могут достичь никакого значительного успеха на поле боя в Украине и должны садиться за стол переговоров, сообщает "Голос Америки".
"Мы должны применять все возможные политические действия и убедить как можно больше стран, что этот конфликт должен быть решен в соответствии с международным правом, особенно с принципами Устава ООН", - подчеркнул он.
Павел также отметил, что нужно сделать все возможное, чтобы убедить Китай, что быть связанным с Россией - это не в его интересах, а также создать давление со стороны Китая на Россию для переговоров.
"И потом, как только начнутся переговоры, очевидно, что наша позиция должна заключаться не в легализации оккупированных территорий как российских, а в том, чтобы объявить их временно оккупированными территориями, которые мы никогда не признаем российскими. Но мы понимаем, что при нынешних обстоятельствах нет реалистичного варианта, как их вернуть", - добавил чешский президент.
Переговоры Украины и РФ - последние новости
Как ранее писал УНИАН, Путин и Си считают, что переговоры между Украиной и РФ состоятся до конца года. По данным издания El Pais, венгерский премьер Виктор Орбан выяснил мнение глав РФ и Китая во время встреч с ними.
В то же время председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что мирных переговоров между РФ и Украиной до конца 2024 года не будет.
"У России на данный момент есть военное преимущество. На сегодня переговоров нет, а есть только шумиха вокруг этой темы. Есть заявления Путина относительно требований к Украине, которые, по сути, предусматривают капитуляцию. И для нас это неприемлемо. До конца года и не меньше никаких переговоров о мире не будет. Различные инициативы, консультации, заявления будут. И не более", - подчеркнул Фесенко.