Каким может быть окончание войны в Украине - среди политиков рассматривается несколько вариантов.

12 декабря президент Франции Эммануэль Макрон должен прибыть в Варшаву, чтобы обсудить с польской стороной миротворческую миссию по защите суверенитета Украины в случае подписания соглашения с Россией. СМИ отмечают, что Франция якобы активно предлагает направить в Украину миротворческую миссию, которая будет гарантировать, что оккупанты не нарушат прекращение огня. Обсуждается, в частности, "корейский сценарий". О его плюсах и минусах, и в целом возможности для Украины УНИАН поговорил с Максимом Яли, кандидатом политических наук, академиком Академии политических наук Украины.

Какие плюсы и минусы "корейского сценария" окончания войны для Украины?

На стороне Южной Кореи воевали Соединенные Штаты и потом был привлечен контингент ООН. Мы воюем в одиночку. Если проводить параллели, то тогда война закончилась через три года и ключевых причин было сразу несколько: смерть Сталина и то, что население Соединенных Штатов, которое несло основное бремя, в том числе потому, что был там и контингент американских войск, устало. Эту усталость мы наблюдаем и среди наших партнеров, и среди граждан США.

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Среди возможных "плюсов" можно выделить то, что этот конфликт не был возобновлен уже 70 лет с момента "заморозки". Но Южная Корея имеет договорные гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов. И это является залогом того, чтобы этот конфликт не был возобновлен.

У нас таких гарантий нет, но есть опыт "заморозки" конфликта в 2015 году, тоже по линии соприкосновения. Без гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов прежде всего все договоренности были нарушены в 2022 году.

Если возвращаться к войне в Корее, - то это дало Южной Корее необходимый перерыв, и уже в 80-х годах она стала настоящей демократией. До этого там были автократические режимы. Там существенно развилась экономика и Южная Корея стала одним из так называемых юго-восточных экономических "тигров", наиболее развитых экономик мира, которая входит в топ-20 наиболее мощных экономик.

Конечно, есть очевидный фактор и плюс - "заморозка" конфликта прекращает гибель людей. В условиях войны Украины с Россией - это самый большой плюс.

То есть, если говорить о минусах такого сценария для нас, то это отсутствие гарантий безопасности, о чем и пытается руководство Украины договориться, чтобы этот конфликт не был снова возобновлен.

Кроме того, это будет означать потерю контроля, невозвращение этих территорий на длительное время. Если смотреть на Южную Корею, то когда-то тоже все считали, что со временем все территории вернутся. Но мы видим, что между представителями Южной и Северной Корей уже закрепились изменения даже на физиологическом уровне, хотя этнос якобы один. Таким образом существует неопределенность относительно возвращения территорий.

Есть другой пример - Балтийских стран, Пакт Молотова - Риббентропа. Это все события одного периода времен Второй мировой войны. Тоже не признавали оккупации Балтийских государств те же Соединенные Штаты, но, в принципе, в составе Советского Союза они пробыли 50 лет. Эта оккупация продолжалась до момента распада Советского Союза.

Ну, и чтобы параллели были еще большими и все совпало, необходима смерть Путина. Но, в любом случае, каждый конфликт - он отдельный, никогда не повторяется. Есть, конечно, закономерности развития конфликтов, международных отношений. А сравнивают все с "корейским сценарием" потому, что обе стороны истощаются, наступает усталость, есть мало ресурсов и невозможность решить задачу, победить военным путем.

Однако не факт, что Путин так думает. Наоборот, та информация, которая есть, - тот же Орбан, когда посещал и Киев, и Москву, - он говорил, что и Зеленский, и Путин считают, что время играет им на руку. Неизвестно, как оно есть на самом деле. Есть, конечно, определенные сигналы, что и Россия готова пойти на уступки и на "заморозку" конфликта, но пока те условия, которые она выдвигает, не являются приемлемыми для Украины.

Если подытожить плюсы и минусы, в целом говоря о "корейском сценарии" для Украины, - это будет "спасение" или "преступление"? Или мы не можем сейчас еще говорить о том, чем теоретически это могло бы стать для нас?

Есть такое выражение: "Всегда может быть хуже". В жизни. И когда речь идет о войне, это выражение еще более уместно. Необходимо трезво оценивать потенциалы: и военные, и человеческие.

И все может быть хуже и для Украины при определенных условиях. Скажем, берем последнее интервью Дональда Трампа NBC, которое он дал уже после посещения Парижа. Его спросили: "Планируете ли вы уменьшать военную помощь Украине?", - "Наверное", - ответил он.

То есть нам тех объемов, которые нам предоставляют сейчас, недостаточно даже для того, чтобы стабилизировать линию фронта и не позволить россиянам захватывать новые территории. Истощенность украинской армии - известный фактор, проблемы с мобилизацией - известный фактор, недостаточность ракет, систем ПРО, чтобы купировать все эти вызовы, - известный фактор.

То, что не будут поступать инвестиции международных компаний, бизнес сюда не придет, - это известный фактор. То, что наша экономика не может развиваться на всю мощность, - так же объективный фактор.

И ситуация для Украины не улучшается, к большому сожалению. Не дай бог мы потеряем помощь со стороны Соединенных Штатов - тогда все может стать намного хуже для нас. Также надо учесть фактор нестабильности в европейских государствах - в Германии будут новые выборы, упали рейтинги Макрона, одного из наших ключевых партнеров, который настаивает на более жесткой позиции в отношении России... Кроме того, и в европейских государствах та самая усталость - и она растет. А нам надо бороться с одной из самых мощных военных держав.

Можно провести параллели не с Корейской войной, а с войной вокруг Карабаха, когда Азербайджан потерял тоже 20% своей территории, - даже сопоставимо в процентном отношении. Но спустя почти 30 лет накопил силы, развил свой военно-промышленный комплекс и отвоевал эти территории. И сейчас уже с позиции силы выступает.

Сейчас вопрос в том, как мы используем это время. Перезапустить экономику, провести выборы, чтобы власть полностью была легитимной и не было вопросов со стороны наших западных партнеров... И эта передышка так же нужна и Украине.

Может ли "корейский сценарий" в перспективе стать "немецким сценарием", когда объединились две части Германии?

Конечно, может. Потому что, в принципе, мир очень стремительно меняется. Вот вам пример: режим Башара Асада. Казалось, все стабильно уже годами, а рухнул очень быстро.

Ну, и пример той же самой России. Как она дважды была разрушена. И если первый раз Российская империя распалась под влиянием военных факторов, то второй - из-за внутренних преобразований, "Холодной войны", истощения, экономической, социально-политической нестабильности. Путин так же не является вечным. И не является молодым человеком. Он умрет так же.

Стоит обратить внимание и на тренды среди молодежи, которая приходит. Эту войну поддерживает старшее поколение, которое не имеет критического мышления и ему очень легко промывать мозги. Это советские люди, которые были сформированы системой так, что они готовы умереть за это так называемое величие, за Родину. Но молодежь, которая подрастает, - не записывается в добровольцы и не бежит на войну, она не смотрит всех этих соловьевых-скабеевых, она гораздо свободнее думает и, соответственно, не поддерживает происходящее. Недавно оппозиционные политики опрос обнародовали: большая часть россиян ни при каких условиях не готова идти умирать. И за деньги - тоже.

Если предположить, что произошел "корейский сценарий", или мы на него согласились, кто и каким образом будет контролировать его осуществление: это будут войска НАТО или какая-то другая структура - та самая "европейская армия", о которой говорит Макрон?

Понятно, что "зонтик" НАТО мы в краткосрочной перспективе получить не можем. Требования украинского руководства и всего украинского народа объективны - нам необходимы гарантии того, что эта война не вернется.

Соответственно, одной из таких гарантий рассматривается размещение миротворческого контингента войск. В каком это будет формате - сказать сложно, но Россия на войска НАТО вряд ли согласится. Все возможные форматы сейчас прорабатываются.

А что реально произойдет, если россияне вдруг начнут стрелять в эти французские, немецкие, скандинавские или другие войска?

Наверняка вам никто не сможет сказать. Но, конечно, риски есть. Здесь важен формат: это могут быть и просто военные контингенты отдельных стран, например, добровольцы, которые воюют на стороне Украины. Были же уже случаи, что гибли: и американцы, и французы, и из многих других стран. Это же не приводило к войне. Но потому, что это добровольцы. И это право человека. Они добровольно поехали и рисковали своей жизнью.

Другое дело - каким будет мандат у этого контингента. Если это будет, например, ООН, то уже совсем другие последствия, санкции, нарушения. Конечно, на войну против России из-за гибели одного или двух никто не пойдет. Но, с другой стороны, и Россия не пойдет на то, чтобы открыто убивать, открывать огонь по этим миротворцам.

Могут ли в случае этого "корейского сценария" нам предложить какие-то другие гарантии безопасности, кроме НАТО, ведь главный страх Путина - это Украина в НАТО? Если да, то какие это могли бы быть гарантии? Возможно,создание какого-то оборонного союза или прямые договоры с какими-то ядерными странами?

Этот вариант тоже прорабатывается сейчас. Расположение иностранного военного контингента на линии соприкосновения - это определенная бесспорная гарантия. Второе - поставки нам оружия - продолжение, а не уменьшение.

Мы подписывали двусторонние соглашения, так же? С теми же Соединенными Штатами, Германией, но, конечно, они не ратифицированы парламентами и не являются серьезными гарантиями безопасности.

Оборонительные альянсы даже быть созданы. До начала полномасштабного вторжения, например, ось Варшава - Великобритания - Киев. Надо наполнять, развивать эти форматы, потому что Великобритания является ядерной державой, военной мощью.

То есть здесь необходимо развивать различные форматы. И прежде всего что может стать гарантией? Это подписание с Соединенными Штатами таких договоров о гарантиях безопасности, которые есть у Сеула, которые есть у Израиля. Вот это действительно является гарантиями безопасности. То есть со стороны ядерных государств двусторонние соглашения об обязательности предоставления этих гарантий безопасности, которые предусматривают, что это будет равносильно нападению и на их государство. И они должны быть ратифицированы парламентом.