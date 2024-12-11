Введение иностранных войск в Украину может дать гарантию, что РФ не начнет войну в будущем.

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится в Варшаве с премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы обсудить развертывание послевоенных миротворческих сил в Украине. Об этом сообщил дипломат ЕС и французский чиновник для Politico.

"Это правда", - отметил европейский дипломат, отвечая на вопрос о сообщении польской газеты Rzeczpospolita о том, что две страны обсуждают потенциальную 40-тысячную миротворческую миссию, которая будет состоять из войск из других стран. Однако он не рассказал, из каких именно стран могут привлечь солдат.

В то же время польский чиновник подчеркнул, что союзники были удивлены предложением Макрона.

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"Это не формула, которая бы позволила нам принять такое решение", - подчеркнул он.

По его словам, решение о миротворческих миссиях должны приниматься в рамках Организации Объединенных Наций или Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а не в рамках двусторонней дискуссии с французским президентом. По словам чиновников, направление польских военных в Украину "имело бы смысл только в формате НАТО".

В Politico отметили, что введение иностранных войск в Украину может дать гарантию, что российский диктатор Владимир Путин не начнет войну в будущем.

В свою очередь в Польше настороженно относятся к отправке солдат в Украину во время войны, которая продолжается. В частности министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что об этом "в настоящее время не может быть и речи".

"На столе лежат различные сценарии. Мы будем действовать как альянс. НАТО должно играть здесь ключевую роль, а не отдельные страны", - отметил он.

Также высокопоставленный польский чиновник сказал, что еще одной проблемой, которая беспокоит союзников из-за предложения Макрона, является то, что политическая ситуация остается до сих пор неизвестной, пока Дональд Трамп не займет пост президента.

"Трудно даже обсуждать такую тему до 20 января", - добавил он.

Отправка западных войск в Украину - что известно

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сейчас вопрос участия военных его страны в миротворческой миссии в Украине после окончания войны остается открытым. По его словам, такие сценарии прорабатываются конфиденциально.

В то же время бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что размещение западных войск в нашем государстве может стать гарантией безопасности для Украины. Он отметил, что по логике Трампа войска США пока не должны находиться на территории Украины, однако это не означает, что он не поддержит идею отправки именно европейских бойцов.

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