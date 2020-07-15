Украинцы рассказали, кому больше всего доверяют в стране – опрос

Также результаты социологического исследования продемонстрировали снижение доверия граждан к силовым структурам и антикоррупционным органам, а также другим государственным институтам.

Украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам, церкви, СМИ и общественным организациям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, которые на пресс-конференции представил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

“В первые месяцы после прихода действующего президента Владимира Зеленского к власти мы наблюдали некоторый рост уровня доверия ко многим социальным и государственным институтам, но затем произошло снижение уровня доверия. И в конце по состоянию на начало июля уровень доверия к большинству институтов вернулся к тому состоянию, каким он был в марте 2019 года...”, - сказал он.

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Согласно результатам опроса, как и в 2019 году, украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины - 65% опрошенных, церкви - 63%, волонтерским организациям - 63%, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям - 53,3%, добровольческим батальонам - 52,7%, Госпогранслужбе - 51,7%, средствам массовой информации - 49,6%, Нацгвардии - 49,1% и общественным организациям - 46,9%.

Всем остальным институтам недоверие высказывается чаще, чем доверие, добавил эксперт.

“Заметно снизилось доверие к силовым структурам и антикоррупционным органам - стало больше тех, кто им не доверяет, по сравнению с концом 2019 года, когда мы проводили аналогичный опрос”, - отметил Мищенко.

По его словам, например, Нацгвардии в конце 2019 года доверяли 61% респондентов, а по состоянию на июль 2020 года - 49%.

Кроме того, Мищенко отметил, что если в конце 2019 года недоверии к Кабмину высказывали 51,5% респондентов, то сейчас не доверяют 72%; Верховной Раде - 54% и 75% соответственно; Специализированной антикоррупционной прокуратуре - 60% и 70,5%; Высшему антикоррупционному суду - 60% и 70%; Нацполиции - 45% и 58%; патрульной полиции - 44% и 54%.

“Положительные изменения, по сравнению с началом 2019 года, состоялись лишь в уровне доверия к президенту. Ему сейчас доверяют 44%, тогда как Порошенко в последние месяцы его каденции доверяли лишь 23%. Вместе с тем уровень доверия к Зеленскому, по сравнению с концом 2019 года, снизился - тогда ему доверяли 63% опрошенных”, - уточнил социолог.

Опрос совместно проводили Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова с 3 по 9 июля методом интервью “face-to-face” по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 2022 респондента во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, которая репрезентирует взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщал УНИАН, в Украине 63% населения считает, что дела в стране развиваются в неправильном направлении.

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