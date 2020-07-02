Опрос показал, что украинцы думают о ходе дел в стране

22% респондентов считают, что Украина движется в правильном направлении.

В Украине 63% населения считает, что дела в стране развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы “Рейтинг”.

Читайте такжеСтало известно, меню на каком языке хотят видеть украинцы - опрос

Вместе с тем, 22% респондентов считают, что Украина движется в правильном направлении. 15% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

Больше всего тех, кто считает, что дела в Украине движутся в неправильном направлении, среди сторонников партии Шария (92%), “Европейская солидарность” (85%), “Оппозиционная платформа” (77%).

Среди сторонников партии “Слуга народа” 51% опрошенных считает, что дела в стране движутся в правильном направлении. Такого же мнения придерживаются сторонники “Голоса” (34%).

Исследование было проведено во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Было опрошено 2000 респондентов возрастом от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram