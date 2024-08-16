Компания Финпорт Текнолоджис Инк., которая принадлежит отцу главы Львовской ОГА Максима Козицкого Зиновию Козицкому, на протяжении многих лет выигрывает тендеры ОГП и НАПК на создание сайтов этих государственных учреждений, подавляющее большинство торгов происходило на неконкурентной основе или же компания была единственным участником тендера.

Об этом пишет экс-глава Луганской ОГА Георгий Тука на своей странице Facebook.

Он сообщает, что согласно открытым данным государственных закупок, с 2016 года Финпорт Текнолоджис Инк. стала победителем в 201 закупке, заключила и выполнила договоров на общую сумму более 61 млн грн. Среди заказчиков услуг компании - НАПК, ГП "Институт интеллектуальной собственности", Генеральная и областные прокуратуры. При этом экс-чиновник отмечает, что почти половина закупок происходила на неконкурентной основе, когда закупка происходила у единственного поставщика или тендер специально объявлялся "под компанию". А в 63 тендерах из 91 конкурентной закупки Финпорт Текнолоджис Инк. был единственным участником торгов.

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Георгий Тука обращает внимание, что, начиная с 2019 года, Финпорт Текнолоджис Инк. почти ежегодно выигрывала тендеры на создание, а впоследствии - на поддержку и расширение веб-портала для генпрокуратуры и областных прокуратур, сайты которых были созданы по единому шаблону.

При этом он подчеркнул, что по состоянию на конец 2023 года на балансе компании числилось основных средств на сумму 45 тыс грн, что является эквивалентом двух дешевых ноутбуков, а на конец 2022 года стоимость основных средств составляла всего 3 тыс грн.

Это, по мнению бывшего главы Луганской ОГА, делает невозможным выполнение компанией своих обязательств перед клиентом, ведь в случае возникновения проблем заказчик не сможет потребовать от компании никакой фактической компенсации.

Также Георгий Тука отмечает, что НАПК, отдав предпочтение Финпорт Текнолоджис Инк., подвинуло государственное предприятие, которое до этого занималось программно-техническим сопровождением Единого государственного реестра деклараций - "УКРАИНСКИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ". При этом в случае обеих фирм стоимость абсолютно идентичной по содержанию и объему работ услуги ежегодно росла на 20-30%.

По его мнению, "эксклюзивное партнерство" с НАПК и прокуратурой делает владельца Финпорт Текнолоджис Инк. Зиновия Козицкого неуязвимым для правоохранительных органов.

"Компания отца Львовской ОВА занимает фактически монопольное положение, стала "эксклюзивным партнером" прокуратуры и НАПК, имея ничтожный штат, уставный капитал и заявленные основные средства. Фактически Козицкий "прихватизировал" пусть и не сверхприбыльную, но стабильную "тему" и годами сидит на ней. Но вот беда: как здесь НАПК увидеть конфликт интересов, если источник этого конфликта является эксклюзивным партнером самого НАПК? И о каком надзоре над соблюдением законности может идти речь, если талантливая во всех сферах - от нефтегазодобычи до программирования - семья Козицких контролирует электронную версию деятельности всей системы прокуратуры?" - заключает Георгий Тука.