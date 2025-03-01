Среди украинских пенсионеров есть и те, кого индексация не коснется.

С 1 марта в Украине запланирован перерасчет пенсии, который коснется далеко не всех пенсионеров. Рассчитывать на повышение выплат могут только определенные категории граждан, которые ушли на заслуженный отдых. Адвокат адвокатского объединения "Globa&Globa" Екатерина Пономаренко в комментарии УНИАН рассказала, как именно будет происходить индексация весной.

Ранее мы говорили о том, как рассчитать пенсию после индексации.

Кого коснется перерасчет пенсии по стажу в Украине

По словам юриста, перерасчет пенсий пенсионерам касается фактически всех категорий пенсионеров. 25 февраля Кабмин принял постановление №209 об осуществлении индексаций пенсионных выплат, и на коэффициент в размере 11,5% будут проиндексированы пенсии, которые назначены как на общих основаниях (по возрасту), так и для военных пенсионеров, пенсионеров-чернобыльцев. Также повысят пенсионные выплаты бывшим госслужащим, участникам боевых действий и лицам, получившим инвалидность вследствие войны.

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Также юрист отметила, работающие пенсионеры не могут рассчитывать на индексацию пенсий - это предусмотрено в статье 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Перерасчет пенсии работающим пенсионерам в Украине возможен после увольнения.

Возможен ли перерасчет пенсии работающим пенсионерам в Украине

Пенсии с 1 марта пенсии не пересчитают тем пенсионерам, которые работают. Такое ограничение предусмотрено нормой закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", поэтому перерасчет пенсии работающим пенсионерам не запланирован Кабмином.

Индексация пенсий также не распространяется на выплаты, которые превышают лимит в 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (сейчас он составляет 2361 гривну) - то есть речь идет о сумме 23610 грн - говорит Пономаренко.

Еще не будут пересчитывать пенсионные выплаты по коэффициенту 11,5% лицам, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет, поскольку считается, что их пенсии рассчитаны с учетом актуального рынка зарплат. В зависимости от года выхода на пенсию, для тех кто вышел на пенсию после 2020 года, будет применяться меньший коэффициент: при назначении пенсии в 2021 - 1,0575; в 2022 - 1,046; в 2023 - 1,0345; в 2024 - 1,023, но не менее чем на 100 гривен.

Будет ли перерасчет пенсии по инвалидности 2 группы, первой или третьей

Эксперт напоминает - постановлением №209 об индексации пенсий, которое Кабмин принял 25 февраля, предполагается, что некоторым людям с инвалидностью вследствие войны (кроме касающихся особых заслуг перед Украиной и пенсионеров, проживающих в зонах безусловного и добровольного отселения) будет назначена адресная помощь, а не перерасчет пенсии инвалидам 3 группы или любой другой.

Правительство решило, говорит Пономаренко, что если ежемесячный размер пенсионных выплат для таких лиц с 1 группой инвалидности меньше 16847 гривен в месяц, 2 группы - 13822 грн, 3 группы - 9478 грн, такие лица будут получать ежемесячную адресную помощь в размере, которого не хватает до указанных сумм.

Еще всем лицам с 1 группой инвалидности, которые получали пенсионные выплаты (с учетом всех надбавок и доплат, кроме касающихся особых заслуг перед Украиной и пенсионеров, проживающих в зонах безусловного и добровольного отселения) в сумме меньшей, чем 3323 грн, решили "дотянуть" пенсию до этой суммы.

Как происходит перерасчет пенсий и нужно ли обращаться в ПФУ

Пономаренко уверяет, что обычно для осуществления индексации пенсионерам не нужно обращаться в Пенсйний фонд, поскольку перерасчет пенсий осуществляется автоматически. В ПФ стоит обращаться, если индексацию не провели, но пенсионер имел на нее право.

Стоит отметить, что после увольнения работающим пенсионерам можно в индивидуальном порядке обратиться в Пенсионный фонд для перерасчета пенсий.

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