Адвокат Вячеслав Якубенко считает, что Виктор Медведчук обжалует это решение.

Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства Vivat по делу о запрете распространения книги о Василии Стусе и постановил взыскать с народного депутата от «ОПЗЖ» Виктора Медведчука почти 140 тысяч гривен.

Об этом написал адвокат автора книги «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани Вячеслав Якубенко на своей странице в Facebook.

Адвокат отметил, что когда 19 марта Апелляционный суд на 99% удовлетворил апелляционные жалобы Кипиани и издательства и снял запрет на распространение книги «Дело Василия Стуса», то он тогда написал, что «жалобы Медведчука не будет. Он сыт этим процессом по горло».

«Вчера ситуация изменилась. Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства Vivat и дополнительным постановлением взыскал с Медведчука 139,5 тыс. грн., потраченных издательством на правовую помощь в апелляционной инстанции. Теперь это спор о деньгах. Деньгами Медведчук не поступится: будет подавать кассационную жалобу», - уверен Якубенко.

Дело по книге о Стусе: что нужно знать

19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева обязал удалить из книги Кипиани «Дело Василия Стуса» упоминания о председателе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука, который был адвокатом поэта, и запретил распространение тиража книги без разрешения Медведчука.

До удаления нескольких фраз о Медведчуке книгу запретили распространять издательству Vivat и автору Кипиани.

После вынесения этого судебного решения спрос на книгу резко возрос. В связи с этим издательство заказало печать дополнительного тиража книги в 15 тыс. экземпляров.

19 марта 2021 года Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Кипиани и издательства на решение суда первой инстанции о запрете распространять книгу о Стусе. Коллегия судей отменила почти все запреты, наложенные на книгу судом первой инстанции, кроме одной - что касается факта о предоставлении и согласования адвоката для Стуса с советским КГБ.

Все остальные ограничения и запреты, наложенные судом первой инстанции, в частности относительно распространения тиража, конкретного перечня фраз из книги, отменены.

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Автор: Надя Пришляк