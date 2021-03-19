Кипиани выиграл суд по делу о книге о Стусе

Киевский апелляционный суд снял запрет на распространение книги о Василии Стусе авторства Вахтанга Кипиани.

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Что известно о деле

19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева обязал удалить из книги Кипиани "Дело Василия Стуса" упоминания о председателе политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Медведчуке, который был адвокатом поэта, и запретил распространение тиража книги без разрешения Медведчука.

Согласно решению судьи Дарницкого райсуда Марины Заставенко, из книги должны быть удалены следующие фразы:

«... была возможность у Стуса выбрать «меньшее зло». Однако остается фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук»;

«... Медведчук на суде признал, что все «преступления»», якобы совершенные его подзащитным, «заслуживают наказания»;

«... он (имеется в виду Медведчук) фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?»;

«... распинал поэта (имеется в виду Стуса) - назначенный государством адвокат Медведчук»;

«... шестерка коммунистической системы Медведчук ...»;

«Преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела ... Боялся КГБ или просто всегда был циником и аморальным типом?»

До удаления этих фраз книгу запретили распространять издательству Vivat и автору Кипиани.

После вынесения этого судебного решения спрос на книгу резко возрос. В связи с этим издательство Vivat заказало печать дополнительного тиража книги в 15 тыс. экземпляров.

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Автор: Дмитрий Хилюк